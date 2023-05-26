Düşme tehlikesi bulunan RMMO İHA’sına zorunlu iniş yaptırıldı

Rum Millî Muhafız Ordusu’na (RMMO) ait insansız hava aracının (İHA), Lefkara köyünün kuzeyinde meskûn olmayan bölgeye zorunlu iniş yaptığı haber verildi.
Fileleftheros’a göre Rum Savunma Bakanlığı, “insansız hava aracına, eğitim uçuşu sırasında, uzaktan kumanda ile zorunu iniş talimatı verildiği” yolunda bir açıklama yayımladı.
Haravgi ise RMMO İHA’sının, meskûn bölgeye düşme tehlikesi geçirdiği, bu nedenle uzaktan verilen talimatla meskûn olmayan yere zorunlu iniş yaptırıldığı bilgisini verdi.
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