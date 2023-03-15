“Çözüm için garantörlükten vazgeçilmeli”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün çağdışı garantörlük sisteminden ve müdahale hakkından uzak, “işgal askerinin” olmadığı bir çözüm olması gerektiğini vurguladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Atina temasları çerçevesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas ile bir araya geldi.

Habere göre Hristodulidis ile Sakellaropulu’nun görüşmesinde Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs-Yunanistan ilişkileri, AB’ye dair konular, bölgesel konular, üçlü işbirliği mekanizmaları ve mülteci sorunu tartışıldı.

Sakellaropulu, Kıbrıs sorununun Yunanistan dış politikasının en üst ulusal önceliği olduğunu ve iki ülkenin ortak hedefinin, BM kararları zemininde, üzerinde uzlaşılmış çözümün başarıya ulaşması olduğunu söyledi.

Sakellaropulu, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün çağdışı garantörlük sisteminden ve müdahale hakkından uzak, “işgal askerinin” olmadığı ve AB Müktesebatı’nın uygulanabileceği bir çözüm olması gerektiğini vurguladı.

Gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamalarda ise, öncelikle Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında ölenler için Rum halkının taziyelerini ilettiğini ve iki ülkenin de yasta olduğunu söylediğini yazdı.

Haberde, Sakellaropulu’nun Hristodulidis’e devletin en üst düzey nişanı olan “Kurtarıcı Büyük Haç” nişanını takdim ettiği kaydedildi.

Gazete, Hristodulidis’in Sakellaropulu ile görüşmesinin ardından Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Tasulas, Hristodulidis’i kabulünde yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında yeni bir başlangıç için umudu sembolize ettiğini ve tecrübesi ile gerçekçiliğinin, Kıbrıs sorununu BM çerçevesi ile AB Müktesebatı çerçevesindeki çözüme götürebileceğine inandığını belirtti.

Hristodulidis de, Rum Yönetimi’nin “işgalin sona ermesi” ve adanın yeniden birleşmesi için Avrupa ailesine yatırım yaptığını kaydederken; zorlukların farkında olduklarını, ancak mevcut durumun devam etmesinin Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler ve Ermeniler tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

