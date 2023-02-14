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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu:

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“Mavroyannis mağlup çıkmadı”

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu:
Fileleftheros gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Mavroyannis’in seçimden mağlup çıkmadığı değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.
Habere göre Stefanu, seçimi kazanan Nikos Hristodulidis’i tebrik ederek, kendisine verimli bir görev süresi dileğinde bulundu.
Stefanu, Mavroyannis’in oldukça güzel bir karakteri, ahlakı ve memleket sevdası olduğunu belirterek, birçok farklı siyasi bölgeden oy aldığına dikkat çekti. Stefanu, ilerleyen günlerin AKEL için yeniden başlangıç noktası olacağını dile getirdi.
 
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