AB ve Euro Bölgesi’ndeki en yüksek işsizlik Güney Kıbrıs'ta

Ocak 2023’te Güney Kıbrıs’taki işsiz sayısı Aralık 2022’ye göre 7 bin kişi artarak 36 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 6’dan yüzde 7’ye yükseldi

Avrupa İstatistik Birimi’nin yayımladığı veriler Güney Kıbrıs’ın, ekonomik kalkınma hızının yüksek olmasına karşın AB üyesi ve Euro Bölgesi ülkeleri arasında işsizliğin en yüksek olduğu ülke olduğunu gösterdi.

Haravgi’nin haberine göre, Ocak 2023’te Güney Kıbrıs’taki işsiz sayısı Aralık 2022’ye göre 7 bin kişi artarak 36 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 6’dan yüzde 7’ye yükseldi.

Sözü edilen dönemde AB’deki işsizlik oranı yüzde 6,3’ten yüzde 6,1’e, Euro Bölgesi’nde de yüzde 6,9’dan yüzde 6,7’ye düştü.

Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi verilerine göre ise 36 bin işsize ek olarak yaklaşık 42 bin kişinin yarı zamanlı çalışan olduğunu belirten gazete, 15-24 yaş grubundaki gençler arasındaki işsizliğin diğer yaş gruplarındaki işsizlerin iki katı (yüzde 19,2 /7 bin 952 kişi) olduğuna dikkat çekti.

