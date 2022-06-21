banner762
banner815
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
15 0
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
28 0
 
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
19 0
11 0
"Toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir"
17 0
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
29 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
20 0
banner797
banner854

2021 yılında aşırı doz uyuşturucudan 11 kişi öldü

banner476

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında aşırı doz uyuşturucudan ölen kişi sayısının 11 olduğu, bu rakamın 2019 ve 2020 yıllarına göre artış gösterdiği bildirildi

banner825
2021 yılında aşırı doz uyuşturucudan 11 kişi öldü

Güney Kıbrıs’ta, 2021 yılında aşırı doz uyuşturucudan ölen kişi sayısının 11 olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında aşırı doz uyuşturucudan ölen kişi sayısının 11 olduğunu, bu rakamın 2019 ve 2020 yıllarına göre artış gösterdiğini yazdı.

Gazete, aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin yüzde 74’e denk gelen büyük bir çoğunluğunun eroin kullanımından dolayı öldüğünü belirtti.

Uyuşturucudan ölenlerin sayısının kaydedilmeye başlandığı 2004 yılından 2021’e kadar 161 kişinin hayatını kaybettiğini yazan gazete, ölenlerin yüzde 48’inin Kıbrıslı Rumlar, yüzde 27’sinin AB; yüzde 25’nin ise üçüncü ülke vatandaşı kişiler olduğunu belirtti. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.