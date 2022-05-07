132 karton sigarayla Güney'e geçerken yakalandılar

Aşağı Pirgo-Yeşilırmak kara kapısından dün KKTC’ye giriş yapan iki Rum gencin, KKTC’den satın aldıkları sigaralarla Güney Kıbrıs’a dönmek isterken Rum makamlarınca tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros’a göre beraberlerindeki 132 karton sigarayı Rum Gümrük görevlilerinden saklamaya çalışan gençler, araçlarında arama yapılmasını engellemek için kaçmaya çalıştı, bu sırada araçtaki bazı sigara kartonları etrafa saçıldı.

KKTC’den satın aldıkları 132 karton sigaraya Rum makamlarca el konulan gençlere 200 Euro para cezası kesildi.