banner762
banner815
Annelerimizi unutmayalım
Annelerimizi unutmayalım
31 0
 “Kıtlık çanları çalmaya başladı”
 “Kıtlık çanları çalmaya başladı”
20 0
 
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
15 0
Birer puanla bitirdiler
Birer puanla bitirdiler
24 0
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
34 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
21 0
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
168 0
banner797
banner794

132 karton sigarayla Güney'e geçerken yakalandılar

banner476

banner825
132 karton sigarayla Güney'e geçerken yakalandılar

Aşağı Pirgo-Yeşilırmak kara kapısından dün KKTC’ye giriş yapan iki Rum gencin, KKTC’den satın aldıkları sigaralarla Güney Kıbrıs’a dönmek isterken Rum makamlarınca tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros’a göre beraberlerindeki 132 karton sigarayı Rum Gümrük görevlilerinden saklamaya çalışan gençler, araçlarında arama yapılmasını engellemek için kaçmaya çalıştı, bu sırada araçtaki bazı sigara kartonları etrafa saçıldı.

KKTC’den satın aldıkları 132 karton sigaraya Rum makamlarca el konulan gençlere 200 Euro para cezası kesildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.