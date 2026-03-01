Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U11 Ferdi Klasman Turnuvasını gerçekleştirdi.

28 Şubat Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda U11 Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı ve izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Oynanan maçlar sonunda kadınlarda Ada Cankara, erkeklerde ise Kerem Ahçıoğulları şampiyonluğa ulaştı.

Maçlar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Kadınlarda dereceye girenler;

1. Ada Cankara (Gönyeli)

2. Lioni Lamb (Gaü)

3. Phoebe Gulmour (Gaü)

4. Gülşen Yalovalı (Gönyeli)

Erkeklerde dereceye girenler;

1. Kerem Ahçıoğulları (Arucad Anka)

2. ⁠Borna Valınıa (Gönyeli)

3. ⁠Arif Gülşah (Bekiroğluları)

4. ⁠Doruk Çevik (Gaü)