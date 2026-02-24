Kuzey Kıbrıs tenis camiasının önemli organizasyonlarından biri olan Ekrem Yeşilada Kış Kupası, Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu kortlarında start aldı. Farklı yaş ve kategori gruplarında oynanacak olan turnuvanın ilk gününde senyör kategorilerinde heyecan dolu karşılaşmalar tenis severlerle buluştu.

Turnuvanın açılış gününde özellikle tecrübeli raketlerin sahne aldığı maçlarda çekişmeli anlar yaşanırken, sporcular bir üst tura yükselmek için kortta mücadele etti.

SENYÖR TEK KADINLAR MAÇ SONUÇLARI

Senyör Tek Kadınlar kategorisinde oynanan karşılaşmalarda favori isimler güçlü performans sergiledi. Günün sonuçları şu şekilde:

• Çise Köse – Gülen Gül Coşkun: 1/6 – 1/6

• Şebnem Müge Akgör – Bengü Bozkaya: 6/3 – 6/4

• Aydın İsrail Koşer – Filiz Hacı Suphi: 0/6 – 0/6

SENYÖR TEK ERKEKLER MAÇ SONUÇLARI

Senyör Tek Erkekler kategorisinde de gün boyunca tempolu maçlar oynandı. Kortta tecrübenin ön plana çıktığı karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

• Murat Şahin – Vitalı Andreyeu: 1/6 – 0/6

• Emre Debreli – İzzet Kanaga: 6/3 – 6/2

• Kemal Soyer – Mehmet Emin Yüksel: 6/1 – 6/2

• Metin Poslu – Hüseyin Çocuk: 6/1 – 6/1

• Gültekin Çizgen – Dimitri Cebotari: 1/6 – 1/6

• Salim Seyhun Noyan – Halit Karagöz: 4/6 – 3/6