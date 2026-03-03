Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, farklı yaş kategorilerinde oynanan karşılaşmalarla tüm heyecanıyla devam ediyor. Tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu kortlarında genç sporcular ile tecrübeli tenisçileri bir araya getiriyor. 12-16 yaş ve senyör kategorilerinde oynanan maçlarda sporcuların sergilediği mücadele dikkat çekti.

12 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

Turnuvanın 12 yaş kızlar kategorisinde oynanan ilk tur karşılaşmaları oldukça çekişmeli geçti. Günün en uzun ve mücadele dolu maçlarından birinde Mevsim Metbulut, rakibi Era Meta karşısında üç set sonunda 4/6, 6/2 ve 7/10’luk skorla galip gelerek tur atladı.

Bir diğer karşılaşmada Manıa Bagherı, Mira Göksan karşısında etkili bir performans sergileyerek 6/1 ve 6/3’lük setlerle maçı kazandı.

Çağer Emine Günser, Larin Büyükhüseyin karşısında 6/0 ve 6/0’lık net bir galibiyet elde ederken; Melin Akçın da Masal Nalbantoğlu karşısında 6/3 ve 6/4’lük skorla bir üst tura yükseldi. Günün dikkat çeken sonuçlarından birinde Liz Başman, Tanem Kolozali karşısında set vermeden 6/0 ve 6/0 kazanmayı başardı. Erin Tüzünkan ise Tamay Başaran’ı 6/0 ve 6/1’lik skorlarla geçerken, Yağmur Akı da Peril Şadi karşısında 6/0 ve 6/1’lik galibiyet aldı.

12 YAŞ ERKEKLER KATEGORİSİ

12 yaş erkekler kategorisinde oynanan ilk tur maçlarında Deniz Irmaklı, Aytaç Eşan karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak 6/0 ve 6/1’lik skorlarla tur atladı. Karan Karakaşlı ise Eran Tekiner karşısında 6/0 ve 6/1’lik sonuçla galibiyete uzandı.

16 YAŞ ERKEKLER KATEGORİSİ

16 yaş erkekler kategorisinde oynanan karşılaşmalar da büyük çekişmeye sahne oldu. Yiğit Murat Kul, Adem Mertgöz karşısında ilk seti 7/5 kazanarak moral buldu ve ikinci seti de 6/2 alarak maçı kazandı. Günün en çekişmeli mücadelelerinden birinde Arel Şahin, Ufuk Özdemir karşısında tie-break setine giden maçta 2/6, 7/6 ve 10/6’lık skorla galip geldi.

Devin Bedevi, Yaşar Hüseyin Cahitoğlu karşısında 6/0 ve 6/0’lık net bir galibiyet elde ederken; Deniz Varoğlu da Ekin Tunalıer karşısında 6/1 ve 6/0’lık skorlarla tur atlayan isim oldu.

SENYÖR KATEGORİLERİNDE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

Senyör tek kadınlar yarı finalinde Gülen Gül Coşkun, rakibi Şebnem Müge Akgör karşısında 6/4 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesi (RT) üzerine finale yükseldi.

Senyör tek erkekler yarı final karşılaşmalarında ise Dimitri Cebotari, Metin Poslu karşısında 6/3 ve 6/1’lik setlerle kazanarak finale yükselen ilk isim oldu. Günün diğer yarı final mücadelesinde Kemal Soyer ile Emre Debreli arasında oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. İlk seti 6/3 kazanan Kemal Soyer’e karşılık ikinci seti 6/3 alan Emre Debreli maçı süper tie-break’e taşıdı. Karar setinde 10/6’lık skorla kazanan Kemal Soyer finale yükselmeyi başardı.

Turnuva, önümüzdeki günlerde oynanacak karşılaşmalarla devam ederken, özellikle genç kategorilerde sergilenen performanslar tenis camiasında büyük beğeni topluyor. Ekrem Yeşilada Kış Kupası’nda ilerleyen turlarla birlikte heyecanın daha da artması bekleniyor.