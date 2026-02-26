Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, senyör kategorisinde oynanan karşılaşmalarla tüm heyecanıyla devam ediyor. KKTF kortlarında gerçekleştirilen turnuvada sporcular, gün boyu oynanan mücadelelerde izleyenlere çekişmeli anlar yaşattı. Özellikle bazı karşılaşmalar tie-break setlerine giderken, bazı maçlarda ise net skorlar dikkat çekti.

Turnuva kapsamında oynanan maçlarda sporcular hem form durumlarını ortaya koydu hem de bir üst tura yükselmek için önemli galibiyetler elde etti. Tenis severlerin yakından takip ettiği organizasyonda mücadeleler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Senyör Tek Kadınlar

Senyör tek kadınlar kategorisinde günün tek karşılaşmasında Nurşen Ozan, rakibi Lal Sargun karşısında üstün bir performans sergileyerek maçı 6/0 ve 6/1’lik setlerle kazanmayı başardı.

Senyör Tek Erkekler

Senyör tek erkekler kategorisinde ise birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı. Bazı maçlar son set süper tie-break’e giderken, bazı sporcular net skorlarla galibiyete ulaştı.

Günün sonuçları:

• Hakan İlker Okur – Börte Kağan Barlasoğlu 6/3, 6/1

• Metin Poslu – Can Alp Kırcan 4/6, 6/4, 10/3

• Umut Demir – Halit Karagöz 7/6, 1/6, 12/10

• Sezgin Talşık – Hüseyin Azmi Uzunoğlu 6/0, 6/0

• Emre Debreli – Maxim Ban 6/0, 6/0

• Aleksei Poliakov – Vitali Andreyeu 3/6, 6/3, 10/8