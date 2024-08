Üstel: “Erenköy Direnişi, içerisinde barındırdığı varoluş ve özgürlük ruhu ile bizlere her zaman ışık tutacak”

Başbakan Ünal Üstel, “Erenköy Direnişi, içerisinde barındırdığı varoluş ve özgürlük ruhu ile bizlere her zaman ışık tutacaktır” dedi.

Üstel, 500 üniversiteli gencin, bölge halkı ile ortaya koyduğu mücadelenin, Kıbrıs Türkü’nün varoluş sürecinin en önemli yapı taşlarından birisi olarak anılmaya devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Üstel, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, Kıbrıs Türkü’nün mücadele tarihini en iyi tanımlayan olgulardan, destansı Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Üstel, üniversite öğrencisi, her görüşten gençlerin vatan uğuruna canlarını siper ettiği Erenköy Direnişi’nde hayatını kaybeden şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı.

-“Kıbrıs Türkü’nün varoluş sürecinin en önemli yapı taşlarından birisi olarak anılmaya devam edecek”

“Erenköy’de ortaya konulan destansı mücadele, bugün kendi devletimizin çatısı altında özgürlük ve güvenlik içinde yaşamımızı sağlayan en müstesna örneklerden bir tanesidir” diyen Üstel, 500 üniversiteli gencin, bölge halkı ile birlikte ortaya koyduğu mücadelenin, Kıbrıs Türkü’nün varoluş sürecinin en önemli yapı taşlarından birisi olarak anılmaya devam edeceğini kaydetti.

“Erenköy Direnişi, Anavatan Türkiye’mizin, garanti ve müdahale hakkı içerisinde, hava desteğini sağladığı stratejik bir hamleyi barındırması açısından da hala tarihi önemini korumaktadır” diyen Başbakan Üstel, Rumların vahşetiyle hayatını kaybeden Pilot şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i bu vesile ile bir kez daha rahmetle andı.

-“Kıbrıs Türk halkı, inanç, kararlılık ve korkusuzca devletini yaşatmaya devam edecek”

Kıbrıs Türk halkının, kendisini, vahşetle, silahla yok etmek isteyenlere inat, bu topraklarda ilelebet var olmaya, inanç, kararlılık ve korkusuzca devletini yaşatmaya devam edeceğini vurgulayan Başbakan Üstel, şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi, tüm mücahitlerimizi ve Mehmetçiklerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi minnetle anıyorum.

Erenköy Direnişi, içerisinde barındırdığı varoluş ve özgürlük ruhu ile bizlere her zaman ışık tutacaktır.”