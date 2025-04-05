Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, eski Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Disiplin Tüzüğü’nün açık ve yoruma kapalı olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine bağlı yetiştiğini ve bu değerlerden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

"Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı insanlarız. Böyle büyüdük ve yetiştik. Eğitim sistemimiz de bu doğrultuda şekillendi ve bu böyle kalacak. Atatürk ilkelerini sahipleneceğiz ve savunacağız, bunun farklı bir yorumu olamaz" diyen Altuğra, laik eğitim anlayışından taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Özellikle son günlerde bazı öğrencilerin türbanla okula gitmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Altuğra, bu durumun Disiplin Tüzüğü’ne aykırı olduğunu belirtti. “18 yaşından küçük bir kız çocuğunun türbanla okula gelmesi ne demektir? Çocuğa sorulmuş ve kendi isteğiyle taktığı söyleniyor. Böyle bir şey yoktur. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak çağdaş insanlarız ve böyle yetiştirildik. Bizim kültürümüzde ve yaşamımızda böyle bir şey yoktur” dedi.

Altuğra şöyle dedi:

“Ne demek türbanla okula gelecek 18 yaşındaki bir çocuk? Reşit bile değildir. Sormuşlar çocuğa da ‘ben takmak istiyorum’ demiş, yok öyle bir şey, ben iddia ediyorum. Biz de geçtik o yaşlardan, yok öyle başımı bağlayayım, saçım görünmesin falan… Yoktur öyle bir dünya bizim ülkemizde. Biz çağdaş ve dini bütün insanlarız, hiçkimse kusura bakmasın, bu konuda hiç tavizimiz yoktur, okullara belli bir disiplin kıyafeti çerçevesinde gidilecek. Okulların nedir kuralı; üniforma, o zaman sen bu kuralın dışına çıkamazsın kardeşim”