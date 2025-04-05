UBP – YDP – DP Hükümeti, KKTC yurttaşlarının sadece 50 Euro karşılığında kumarhanelere girişlerinin önünü açan bir yasa tasarısı ile gündemde. Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen “Şans Oyunları Yasası’nın günümüz koşullarına uyumlaştırılmasına ilişkin iki değişiklik yasa tasarısı” dün bir kez daha komitede görüşüldü. Elde edilen bilgilere göre söz konusu tasarı, önümüzdeki komite toplantısında onaylanarak Meclis Genel Kurulu’na sevk edilecek. Söz konusu değişiklikle birlikte artık 750 yatak kapasiteli tüm otellere “casino açma izni” verilebilecek.

Ayrıca, “casinoların, okullara en az 500 metre uzak olması” yönündeki madde, “100 metreye” indirilecek. Casinolarla ilgili “hapislik” öngören suçların “para cezasına” döndürüleceği değişiklik kapsamında, kumarhaneye girdikleri tespit edilen KKTC vatandaşlarına sadece 50 Euro para cezası kesilecek.

Tasarının görüşüldüğü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali, “Yapılması planlanan düzenlemeyle artık polis, KKTC vatandaşlarına 50 Euro karşılığında ‘kumarhaneye giriş bileti’ kesecek” dedi.

Öte yandan CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Şans Oyunları Yasası’nda yapılacak düzenlemelerle KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girebilmesi, şehir merkezi ve okullara yakın bölgelere kumarhane açılmasının önünün açılacağını belirterek hükümeti eleştirdi.

Şahiner, yapılacak düzenlemenin yerli sermayenin ülke ekonomisine katkı sağlamasını engelleyeceğini ve kumarhanelerin “kasalarını dolduracağını” savundu.

Şahiner, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen Şans Oyunları Yasası’nda yapılmaya çalışılan düzenlemeyle KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişi, okullara 100 metre mesafeye ve şehir merkezlerine kumarhane yapılmasının önünün açılacağını söyledi.

Şahiner, düzenlemeyle vergi ödemelerinde gecikme, vergi bağışı ve aynı zamanda sınırsız kumarhane izni verilmesinin de kolaylaşacağını savundu.

Bu değişikliklerle birlikte KKTC vatandaşlarının gazinolara girmesinin önü açılacağını, kumarhanelerin vergi ödememek için daha fazla imkana kavuşacağını, bin yatak ve üzeri otellere sınırsız sayıda kumarhane izni verileceğini söyleyen Şahiner, "düzenlemeyle okullara 100 metre mesafede kumarhane açılmasına onay verilecek olmasını" da eleştirdi.

Şahiner, yasa tasarısının yasallaşması durumunda vereceği zararlara değinerek, “KKTC vatandaşlarının gazinolara girmesi engellenmeyecek ve gazinolara uygulanan cezai yaptırımlar kaldırılacaktır. Bu da yerli sermayenin ülke ekonomisine katkı sağlamasını engelleyecek, kumarhanelerin kasalarını dolduracak” ifadelerini kullandı.

Mevcut yasadaki 5 ön izin sınırının yeni düzenlemeyle kaldırılacağını söyleyen Şahiner, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından projeleri onaylanan işletmelere, 30 üzeri kumarhane izni verileceğini, bunun da kumarhane sayısının iki katına çıkmasına neden olacağını söyledi.

Bin yatak ve üzeri otellere sorgusuz sualsiz sınırsız kumarhane izni verileceğini belirten Şahiner, şehir merkezlerinde kumarhanelerin açılmasına izin verileceğini, okullara 500 metre mesafede olan kumarhaneler için bu mesafenin 100 metreye indirilerek okullara yakın bölgelerde kumarhane açılmasına olanak sağlanacağını kaydetti.

Düzenlemeyle, vergi borcu olan kumarhanelerin ruhsat iptali zorunluluğunun kaldırılacağını ve bu işletmelerin, borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam edebileceğini belirten Şahiner, kumarhanelere girişlerdeki kimlik gösterme ve kayıt tutma zorunluluklarının yerine getirilmemesi durumunda uygulanan cezai yaptırımların ortadan kaldırılacağını söyledi.