Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 8 Nisan Salı akşamı Başkent Lefkoşa’da eylem düzenleyecek.

Eylemciler saat 18.00’de Dereboyu’nda Citroen Işıkları olarak bilinen yerde toplanarak, Şehitler Anıtı önüne yürüyecek. Eylem, KTOEÖS Genel Merkezi’nde örgüt temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Basın toplantısında ilk sözü KTOEÖS Başkanı Selma Eylem aldı. Eylem, Kıbrıslı Türklere dayatıldığını ileri sürdüğü siyasi, ekonomik, kültürel politikalarla hedefin, Kıbrıs Türk toplumunu kendi kimliğinden koparmak, bağımlı ve kontrol edilebilir bir yapıya dönüştürmek olduğunu savundu. Eylem, bu hedefin, eğitim sistemine müdahalelerle desteklendiğini de belirtti.

Eylem, "Anayasa, Milli Eğitim Yasası, Atatürk ilke ve devrimleri ve bunlara bağlı hazırlanan tüzükleri, laik eğitimi, laik toplum yapısını yok sayanlara, çocukları kullanarak, eğitime, toplumsal yapıya, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine siyasi dayatma yapanlara, siyasi müdahale planlayıp, organize edenlere, tehditler, hakaretler savurup, toplumu kutuplaştırmaya, çatıştırmaya çalışıp, bundan siyasi rant elde etmek isteyenlere, toplumu yokluğa, yoksulluğa mahkum etmek isteyenlere, yolsuzluk, bataklık düzeni yaratanlara, toplumsal değerleri yok sayanlara hep birlikte sokağa inerek, sesimizi yükselteceğiz ve 'dur' diyeceğiz" diye konuştu.

"Müdahalelere" geçit vermeyeceklerini belirten Eylem, 8 Nisan Salı günü saat 18.00’de Citroen Işıklarında toplanıp, Şehitler Anıtı önüne yürüyeceklerini kaydetti. Eylem, tüm halkı, yürüyüşe davet etti.

Bir soru üzerine, “Sayın Arıklı, manipülasyon yapmaktan ve özellikle sendikacıları hedef göstermekten vazgeçsin” diyen Selma Eylem, linç kampanyası başlatıldığını kaydederek, “yeter artık” dedi. Eylem, yasalar çerçevesinde hareket edilmesi ve kararlar üretilmesi çağrısı yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, “karşılarındaki “gücün” bugün doğmadığını ifade etti. Maviş, 20 yıl önce Türkiye’de benzer tartışmalar yaşandığını söyledi. Türkiye’de tartışmalar yapılırken, buradaki üniversitelere öğrencilerin başörtüsü ile girebildiğini, son beş yılda kamuya da girebildiğini dile getiren Maviş, “Bizim başörtüsü ile ilgili bir tartışmamız yok” dedi.

18 yaş altındaki çocukların özgür iradesi olduğunu savunmalarının mümkün olmadığını belirten Maviş, çocukların gelişimsel olarak kendi kararlarını verme yeterliliğine sahip olmadığını kaydetti.

Eyleme destek veren siyasi parti ve örgütler:

“CTP, TDP, BKP, YKP, Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, KTMMOB, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, KTAMS, HÜR-İŞ, TÜRK-SEN, KAMUSEN, Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, BASIN-SEN, BES, Biyologlar Derneği, ÇAĞ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, HAKSEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, KİEF, KKTC Alevi Kültür Merkezi, KOOP-SEN, MALİYE-SEN, VERGİ-SEN, Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi.”