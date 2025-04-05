Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir ayrım yapmadan herkesin Kıbrıs Türk toplumu içinde eşit haklara sahip olduğunu ve başörtüsü takan kişilerin kendi tercihini yaptığını belirterek, kimsenin bunun yüzünden ötekileştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Bu ülkede dini inancı olan da var, olmayan da var; camiye giden de var, gitmeyen de var. Bunlar kişinin kendi tercihidir” diyen Tatar, ötekileştirmeye karşı olduğunu söyledi.

Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu “Gökhan Altıner ile Sabah Postası” programına konuk olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede son günlerde tartışma konusu olan başörtüsü meselesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmen sendikalarının, bir öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula almamasının çok yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade eden Tatar, “Öğrenciyi okula başörtüsü nedeniyle almamak yasal olarak bir hak mıdır? Bunu konuşan yok. Sonuç olarak söz konusu öğrencinin ötekileştirilmemesi lazım” dedi.

Öte yandan, Türkiye ile ilgili sendikaların kullandığı sert söylemleri de eleştiren Tatar, “Sendikalar sürekli olarak ‘Türkiye elini yakamızdan çek’ diyor, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi için ‘Go home’ ifadelerini kullanıyor ama bunlar yeterince konuşulmuyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, başörtüsünün farklı ülkelerde çeşitli yasal düzenlemelere tabi tutulduğunu hatırlatarak, İsveç ve İsviçre gibi ülkeleri örnek gösterdi.

Konuyla ilgili hükümetin gereken adımı atacağını belirten Tatar, “Bu noktadan sonra Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve çalışanlarının gerekeni yapacağına eminim” dedi.