Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel ve KTÖS Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Erilen'e yönelik tehdit ve hedef göstermeler konusunda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile Genel Sekreter Tahir Gökçebel, avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Cancu Nazlı eşliğinde tehdit içeren söylem, mesaj ve davranışlara ilişkin belgeleri Adli Şube Amirliği’ne sundu. Yapılan başvuruda kapsamında, soruşturma sonucunda bilgi verilmesi ve tehditlerin ciddiyeti göz önünde bulundurularak polis koruması da talep edildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, kendisine, sendikasına ve KTÖS’e yönelik tehdit ve hakaretleri şikayet ettiklerini belirtti. Eylem, "Her türlü tehdit ve hakarete rağmen mücadelenin peşini bırakmayacağım” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise daha önce yaşanmamış tartışmalarla toplumun içine bilinçli olarak nifak tohumları ekildiğini savunarak, “Bu toplum bunları hak etmiyor. Toplum, nereye götürülmeye çalışıldığını fark etmiş durumdadır” dedi.

UBP tabanına da seslenen Gökçebel, parti içerisinde yaşanan gelişmelerin, toplumda yürütülen ayrıştırıcı politikalara benzerlik gösterdiğini ileri sürdü. Gökçebel, “UBP'nin kendi içindeki sağduyulu isimlerin de bu süreçte sesini yükseltmesi önemlidir. Ya bu toplum ayrıştırıcı politikalara teslim edilecek, ya da hep birlikte, kendi irademizle daha çağdaş ve kapsayıcı bir yönetsel anlayış inşa edeceğiz” dedi.

Gökçebel, UBP'ye süreci dikkatle değerlendirme çağrısı yaparak, Kıbrıs Türk toplumunun bugün üzerinde uzlaştığı en temel değerin, Atatürk ilkeleriyle şekillenen laik, çağdaş ve eşit bir yaşam olduğunu belirtti. Gökçebel, “Kadınıyla, kızıyla, erkeğiyle eşit bir yaşam bu toplumun esasıdır. Toplumun bu esasını bozarsanız bu toplum biter.” ifadelerini kullandı.

Avukat Cansu Nazlı ise yürütülen hukuki sürece ilişkin bilgi vererek, 30’a yakın kişi hakkında resmi şikayette bulunulduğunu söyledi.

Nazlı, KTÖS binasına asılan pankart ve KTÖS Yürütme Kurulu Üyesi Uğur Erilen ile ilgili yapılan paylaşımların yanı sıra, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel’e yönelik kamuya açık şekilde yapılan şiddet, tehdit, hakaret, sövme ve ölüm tehdidi içeren söylem ve paylaşımların da şikâyet konusu yapıldığını belirtti.

Selma Eylem’e kişisel olarak gönderilen özel mesajların da şikayet dosyasına eklendiğini ifade eden Nazlı, bu mesajlarda cinsiyet temelli nefret söylemi, hakaret, sövme, şiddet ve ölüm tehdidi bulunduğunu ve aynı içerikteki sosyal medya paylaşımlarının da şikayete dahil edildiğini söyledi.

Yapılan başvuru kapsamında, soruşturma sonucunda bilgi verilmesi ve tehditlerin ciddiyeti göz önünde bulundurularak polis koruması talep edildiğini belirten Nazlı, “Hem hukuki hem cezai hem de toplumsal olarak öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.