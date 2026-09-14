Rukiye Tunçer bir çocuk annesiydi… Çalışıyor, hayatını sürdürüyor, çevresine iyiliği ve güler yüzüyle dokunuyordu.

Rukiye Tunçer’in katledilmesi, geride büyük bir acı ve tarifsiz bir öfke bıraktı.

Rukiye Tunçer’in özel bir süpermarkette emekçi olarak çalıştığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Arkadaşları ve yakın çevresi tarafından cana yakın, yardımsever ve iyi kalpli bir insan olarak anlatılan Rukiye’nin yaşamının bu şekilde sona ermesi, ailesi başta olmak üzere kendisini tanıyan herkesi yasa boğdu.

Rukiye’nin ardından geriye yalnızca anılar değil, yarım kalan bir hayat ve bir evladın yaşayacağı büyük bir özlem kaldı.

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde yaşanan korkunç olayda hayatını kaybeden 35 yaşındaki Rukiye Tunçer’in cenazesi, ailesine teslim edilerek memleketi Gaziantep’e gönderilecek.

Uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve eşi Seyit Ahmet Tunçer ile akraba evliliği yaptığı öğrenilen Rukiye Tunçer, 12 yaşındaki çocuğunu geride bırakarak son yolculuğuna uğurlanacak.

AKRABALIKLA BAŞLAYAN EVLİLİK, DEHŞETLE SONLANDI

Elde edilen bilgilere göre, uzun yıllardır adada yaşayan Rukiye ve Seyit Ahmet Tunçer’in akraba oldukları ve akraba evliliği yaptıkları öğrenildi.

Yıllar içerisinde bir aile kuran çiftin 12 yaşında bir çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Ancak aile olarak sürdürülen hayat, önceki akşam yaşanan korkunç olayla geri dönülemez şekilde sona erdi.

Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazenin ailesine teslim edilmesi ve Rukiye Tunçer’in memleketi Gaziantep’e gönderilmesi bekleniyor.

Rukiye, yıllardır yaşamını sürdürdüğü adadan ayrılarak bu kez ailesinin yanında, doğup büyüdüğü topraklarda son yolculuğuna uğurlanacak.