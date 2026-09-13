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İkinci İnce Av Sezonu bugün başladı.

KKTC Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, ilgili tüzük uyarınca avlanma tarihlerinin 13, 20 ve 27 Eylül olmak üzere 3 gün olarak belirlendiği kaydedildi.

Av günlerinde üveyik, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağan avlanabilecek.

2026 2. İnce Av Sezonuna ilişkin dijital haritaya Google Maps üzerinden erişilebileceği bildirilen açıklamada; yetkililer ve federasyon yönetimi, avcılardan belirlenen kurallara ve avlanma sınırlarına titizlikle uymasını istedi.