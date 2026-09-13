Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), çocukların güvenliğini ön planda tutan, güvenli ve sürdürülebilir bir taşımacılık sistemi oluşturulması konusundaki sorunlara çözüm bulunamadığından dolayı öğrenci taşımacılığını başlatmayacaklarını açıkladı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yaşadıkları sorunların bu yıl tekrar yaşanmaması ve güvenli öğrenci taşımacılığının sağlanması amacıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığını kaydetti.

Çocukların güvenliğini ön planda tutarak, güvenli ve sürdürülebilir bir taşımacılık sistemi oluşturulması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Polis Müdürlüğü ile gerçekleştirdikleri toplantıda da mevcut sorunlara çözüm bulunamadığını ifade eden Topaloğlu, bu şartlar altında öğrenci taşımacılığını başlatmayacaklarını belirtti.

Bakanlıkların, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getiremediğini savunan Topaloğlu, kendilerinin belirsizliği değil, sistemli, sürdürülebilir ve güvenli bir eğitim taşımacılığı sistemi istediklerini ancak bakanlıkların, "sistemsizliği sistem hâline getirdiğini" öne sürdü.

Topaloğlu, bakanlıkların, kendi düşünceleri doğrultusunda öğrenci taşımacılığını başlatmak istediğini, kendilerinin ise gerekli mutabakat sağlanmadan ve taraflar arasında protokol imzalanmadan öğrenci taşımacılığının başlamasına kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti.

Topaloğlu, protokol imzalanana ve üzerinde mutabakata varılan şartlar güvence altına alınana kadar öğrenci taşımacılığının başlamayacağını, çocukların güvenliği ve taşımacıların haklarının korunması noktasında kararlarının net olduğunu vurguladı.