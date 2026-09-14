Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) öğrencilerin güvenli, huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydederek, yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, her yeni eğitim yılının çocukların geleceğine dair yeni umutlar ve hedefler anlamına geldiğini belirtti.

Turgut, geçmişte büyük fedakârlıklarla eğitim mücadelesi veren öğretmenlerin bıraktığı mirasın yaşatılması gerektiğini aktardı.

Turgut, öğrencilere de çağrıda bulunarak, ada ve çevresinde yaşanan gelişmeler hakkında bilinçli olmaları, doğru bilgiye ulaşmaları ve yaşananları sağlıklı şekilde değerlendirmelerinin önemli olduğunu belirtti.

“Bugün Gazze’de çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılması bizlere eğitimin ve barışın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir.” diyen Turgut, nerede yaşarsa yaşasın her çocuğun eğitim hakkı olduğuna vurgu yaptı.