Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Kıbrıs’taki gerçekleri dikkate almayacaksa adaya gelmemesi çağrısında bulundu.

Gülbahar, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs konusunda anlaşmaya varılamamasının başlıca nedenlerinden birinin Rum tarafının tutumu, diğerinin ise BM’nin karar ve yaklaşımları olduğunu savunarak; bundan sonraki süreçte ancak iki egemen devletin eşitliğini gözeten ve iş birliğine dayanan bir çözüm modelinin görüşülebileceğini söyledi.

Kıbrıs’ta Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde yaşayan iki egemen devlet bulunduğunu söyleyen Gülbahar, “Yapıcı muğlaklık” temelinde Türk tarafının “Konfederasyon”, Rum tarafının ise “Federasyon” olarak yorumlayacağı bir metin üzerinde tarafları anlaşmaya zorlamanın, 52 yıldır devam eden barış ve çatışmasızlık ortamını riske atacağını ileri sürdü.

“Bugün gidişat Türk tarafının lehinedir. Anavatan Türkiye dünden çok daha güçlüdür. Kıbrıs Türk halkı ise tarihinde hiç olmadığı kadar özgür, egemen, güvenlik ve refah içindedir.” görüşünü dile getiren Gülbahar, Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki politikasından geri adım atmayacağına inandıklarını söyledi.

Gülbahar, kamuoyunda yer alan iddialara işaret ederek, Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisinin yerine NATO garantisinin getirilmesi ve Türk askerinin adadan çekilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgesindeki bazı köylerin Rum tarafına verilmesine de karşı olduklarını ifade eden Gülbahar, söz konusu bölgelerin Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve ekonomik gelişimi açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu koşullar ile Cumhuriyet Meclisi ve KKTC hükümetinin ortaya koyduğu ortak irade son derece açıktır.” diyen Gülbahar, görüşmelerin ancak Türk tarafının ortaya koyduğu koşulların çarpıtılmadan dikkate alınmasıyla başlayabileceğini söyledi.

BM’nin geçmiş kararlarını sorgulaması ve taraflara eşit mesafede durması gerektiğini kaydeden Gülbahar, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, federasyon tezini yeniden canlandırmaya çalışacak ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu görmezden gelmeye devam edecekse Kıbrıs’a gelmesinin hiçbir anlamı yoktur.” ifadelerini kullandı.