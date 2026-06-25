Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), geçici ve sözleşmeli statüdeki personelin sınavsız üst kademe yöneticisi olarak atanmasının kabul edilmez olduğunu açıkladı.

KTAMS ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEFS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, müdür ve müsteşar atamalarının liyakate göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin seçimlere kısa süre kala yaptığı müdür ve müsteşar atamalarına işaret eden Bengihan, hükümetin şimdi de geçici ve sözleşmeli statüde istihdam edilen personelin, üst kademe yöneticisi olarak atanmasına olanak sağlayan yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığını ileri sürdü.

KTAMS olarak yasal düzenlemeleri, geçici ve sözleşmeli personelin özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesini olumlu bulduklarını vurgulayan Bengihan, ancak söz konusu yasanın, geçici ve sözleşmeli personelin müdür ve müsteşar olarak atanmasının önünü açacağı görüşünü dile getirdi.

Asıl ve sürekli kadrolarda görev yapan kamu görevlilerinin, kamu hizmetine girişten, derece ilerlemelerine kadar birçok aşamada yazılı ve sözlü sınavlara, performans değerlendirmelerine ve mevzuatın öngördüğü koşullara tabi tutulduklarını anımsatan Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçici ve sözleşmeli statüdeki personelin yeterlik belgesi aranmadan ve hiçbir sınava tabi tutulmaksızın istihdam edilerek, performans değerlendirmesi olmaksızın üst kademe yöneticisi olarak atanması ve görevden alınması durumunda eski görevine geri dönebilmesi kabul edilemez."

Böylesi bir uygulamanın asıl ve sürekli kadroda çalışan, sınavlardan geçip kamuya hizmet veren kadrolu personele karşı büyük bir haksızlık ve adaletsizlik yaratacağını vurgulayan Bengihan, kamu hizmetinin temelini liyakat ve adalet ilkelerinin oluşturduğunu, bu ilkelerin göz ardı edildiği her uygulamanın yalnızca kamu görevlilerinin haklarını değil, kamu yönetiminin güvenilirliğini ve devletin kurumsal yapısını da zedelediği görüşünü dile getirdi.

Bengihan, yapılmak istenen düzenlemenin sosyal adaleti yaralayacak nitelikte olduğunu söyleyerek, KTAMS’ın fırsat eşitliğine aykırı; partizanca istihdam edilen kişilerin, müdür ve müsteşar olarak atanmasına karşı olduğunu aktardı.