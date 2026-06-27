HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, kamu çalışanları arasında yıllardır süren maaş, barem ve özlük hakları eşitsizliği bulunduğunu belirterek, kamuoyunda “göç yasası” olarak bilinen düzenlemenin kaldırılması çağrısında bulundu.

Erşangil, polis mensuplarına yönelik gündeme gelen yıpranma payı, eşit ek mesai hakkı, görev riski ve maaş-barem düzenlemesi gibi başlıkların önemli olduğunu belirterek, benzer mağduriyetlerin yalnızca polis teşkilatıyla sınırlı olmadığını, kamuda 2008 ve 2010 sonrası işe giren kamu görevlilerinin de aynı şekilde ciddi hak kayıpları yaşadığını vurguladı.

“Yasa değişikliğinin yapıldığı tarihten önce girenlerle aradaki eşitsizliği kaldırmanın artık zamanı geldi.” diyen Erşangil, parça parça düzenlemeler yerine doğrudan söz konusu düzenlemenin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Erşangil açıklamasında “Polise yapılması düşünülen değişikliklerden; tüm kamu görevlilerinin de yararlanabilmesi için, bir bir yasalarda değişiklik yapacağınıza, direkt olarak göç yasasını kaldırınız. Böylece sadece polis teşkilatına değil, herkese bir faydanız dokunur.” dedi.

Erşangil, kamuda aynı işi yapan çalışanlar arasında farklı maaş ve hak rejimleri yaratılmasının adaletsiz olduğunu belirterek, tüm kamu görevlileri için eşitlikçi ve bütünlüklü bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.