Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, istikrarlı bir ekonominin ancak sorunsuz bir zeminde gelişebileceğini kaydetti.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununda yeni bir süreç başladığın ifade ederek, değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yaşanan ekonomik sorunların önemli sebeplerinden birinin çözümsüzlük nedeniyle devam eden mülkiyet sorunu olduğunu söyleyen Gürcafer, bunun için de Kıbrıs sorununa bulunacak kalıcı ve kapsamlı bir çözümün büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplumun refah seviyesinin yükselmesi, sosyal yaşamın gelişmesi ve daha çağdaş yaşam standartlarına ulaşılmasının sürdürülebilir bir ekonomiyle mümkün olacağını ifade eden Gürcafer, yeni sürecin tüm coğrafyaya barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni ederek, "Aynı zamanda bu sürecin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruyan bir sonuçla tamamlanmasını diliyoruz" dedi.

Gürcafer, “İstikrarlı ekonomi sorunsuz zemin ister. Ekonomide yaşadığımız birçok sorunda en büyük etkenin çözümsüzlük nedeniyle devam eden mülkiyet sorunu olduğu aşikârdır. Sosyal yaşamı iyileştirerek insanımızı daha çağdaş yaşama taşıyacak olanın istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonominin olduğu herkes tarafından iyi biliniyor. Sürdürülebilir bir ekonomi için de Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün pozitif etkisinin bilincindeyiz..." ifadelerini kullandı.