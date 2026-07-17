Rum Polisi, Larnaka'da düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Operasyon, önceki gün öğleden sonra elde edilen istihbaratın değerlendirilmesi ve analiz edilmesinin ardından çeşitli polis birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mahkeme kararı doğrultusunda Larnaka'daki bir evde yapılan aramada önemli miktarda silah ve mühimmat bulundu.

Operasyonda; Dürbün takılı G3A3 askeri tüfeği, Kalaşnikof (AK tipi) otomatik tüfek, Walther marka tabanca ve çeşitli kalibrelerde çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen tüm silah ve mühimmatın, geçmişte herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla kriminal ve balistik incelemeye gönderildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin arandığı belirtildi.