Yenibakış Gazetesi sahibi Yusuf Kısa, Yavuz Çıkarma Plajı'na ilişkin asılsız iddialarda bulundu.

Yavuz Çıkarma Plajı'na ilişkin "şahsı hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını" açıklayan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, söz konusu yayınlar için polise resmi şikayette bulunulduğunu ifade etti.

Tümer, Yusuf Kısa’nın 'Yavuz Çıkarma Plajı’na 3 milyon dolar yatırım yaptım' iddiasını yalanlayarak; aralarında hiçbir zaman bir kira ilişkisi veya sözleşme bulunmadığını, alanın zaten Açık Hava Müzesi olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Tümer’in açıklaması şöyle: “Yusuf Kısa isimli şahıs, sahibi olduğu gazetede son iki gündür şahsım hakkında gerçeği yansıtmayan iddia ve ithamlara yer veren yayınlar yapmaktadır. Söz konusu şahıs, önceki gün kendisine ait gazeteden bir muhabir ile birlikte Vakıflar İdaresi’ne gelerek, Yavuz Çıkarma Plajı’na 3 milyon ABD doları tutarında yatırım yaptığını, tarafımdan sözleşmesinin uzatılmaması nedeniyle zarara uğradığını ileri sürmüş ve sözleşmesinin derhal uzatılmasını talep etmiştir. Kendisine açıkça ifade ettiğim üzere; şahsı ile bugüne kadar Vakıflar İdaresi arasında herhangi bir kira ilişkisi bulunmamaktadır. Şahsını tanımamaktayım. Kendisine Vakıflar İdaresi tarafından kiralanmış herhangi bir taşınmaz bulunmadığı gibi, Yavuz Çıkarma Plajı ile ilgili taraf olduğu herhangi bir sözleşme veya iş birliği de mevcut değildir. Kaldı ki, söz konusu alanın Açık Hava Müzesi olarak değerlendirilmesine yönelik karar yeni alınmış bir karar olmayıp, çok önceden ilgili makamlarca alınmıştır. Bu nedenle alanın özel girişimcilere kiralanması zaten söz konusu değildir. Dolayısıyla, bu konuda şahsın ileri sürdüğü iddiaların hukuki ve fiilî hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Bütün bu açık bilgilendirmeye rağmen, adı geçen şahıs dün ve bugün sahibi olduğu gazetede şahsımı hedef alan, gerçeğe aykırı iddialar içeren yayınlarını sürdürmüştür. Bir basın yayın organının, kişisel taleplerini kabul ettirmek amacıyla gerçek dışı haberler yayımlayarak baskı aracı olarak kullanılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Basın özgürlüğü; doğru, tarafsız ve kamu yararını gözeten haberciliği ifade eder. Gerçek dışı iddialarla kişi ve kurumların itibarını hedef alan yayınların ise hukuk düzeni içinde gerekli karşılığı bulunmaktadır. Söz konusu yayınlarla ilgili olarak polise resmi şikâyette bulunulmuş olup, şikâyetimiz işleme alınmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır. Vakıflar İdaresi ve şahsım, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür girişimlerle polemiğe girmeyecek; süreci yalnızca hukuk çerçevesinde takip edecektir. Konu artık adli makamların değerlendirmesindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”