Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Yunan dengi Theodoros Skilakakis ile dün Atina’da yaptığı görüşmenin ardından Rum yönetiminin, Girit ile Güney Kıbrıs arasında kurulacak elektrik kablo bağlantısı (Great Sea Interconnector/GSI) projesine hisse ortağı olması prosedürünün yeniden canlandığı ancak Türkiye’nin tavrının, en büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiği bildirildi.

Politis bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, “Artık Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında GSI’nin uygulanmasına dair anlaşmazlık kalmadığını, bu aşamada en büyük endişe kaynağının Türkiye’nin tavrı olduğunu yazdı. Gazete Türkiye’nin, Girit’teki kablo döşeme hazırlıklarını izlemek üzere donanma birliklerini gönderdiğini ancak müdahale etmediğini de ekledi.

Habere göre Rum yönetimi Amerikan bir hukuk firmasına yaptırdığı GSI’nin sürdürülebilirliği ve mülkiyetiyle ilgili hukuki araştırmayı 3 Aralık 2024’te Yunan makamlarına iletmişti. Papanastasiu dün görüştüğü Skilakakis’ten Rum yönetiminin endişelerine cevap veren uzun bir mektup aldı.

Önce Yunanistan’ı Güney Kıbrıs’a, ardından da İsrail’e bağlayacak projeye hissedar olma konusunda bundan sonraki adımı atmak için bu mektubu beklediklerini hatırlatan Papanastasiu mektubun bütün endişelerine cevap verdiğini söyledi.

GSI’ye yatırım yapmak isteyen başka yabancı yatırımcıların Rum yönetiminin adım atmasını beklediğini, Papanastasiu’nun dün bu perspektifi açtığını yazan gazete yabancı yatırımcıların, devlet destekli oluşumlardan ya da büyük devletlerden gelmesinin projenin siyasi açıdan zırhlandırılması için tercih sebebi olduğunu kaydetti.

Gazete “Levoli Relume” ve “NG Worker” isimli gemilerin Girit’in doğusunda kablo döşemek için araştırma çalışması yaptığı sırada Türk Deniz Kuvvetleri’nin su üstü birliklerinin kendini gösterdiğini hatırlatarak “Türkiye’nin gemi gönderme hareketi endişeye sebep oluyor.” ifadesini kullandı.

Gazeteye göre uluslararası sulardaki dip araştırmaları son aşamaya giriyor ve Yunanistan’ın yeni NAVTEX ilan etmesi bekleniyor.