Bu sabah Gazimağusa’da meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü.
Kaza, Gazimağusa’nın Kaleiçi bölgesinde saat 08.20 sıralarında, Yeşildeniz Sokak üzerinde, 64 yaşındaki Aytunç Yağcıoğlu yönetimindeki RK 841 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada Petek Pastanesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu araç sürücüsü kontrol maksatlı gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu.