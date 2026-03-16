Gönyeli’de bir işyerine ait araç park yerinde, dün gece meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı; alkollü sürücüye yasal işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 133 miligram alkollü olan Rodrıgue Sıbomana (E-22), yönetimindeki KL 412 plakalı araçla park yerinden dikkatsizce dönüş yaptığı sırada, park halinde bulunan MR 353 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

KL 412 plakalı araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.