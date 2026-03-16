En çok yağış Değirmenlik’te…
En çok yağış Değirmenlik’te…
İçeriği Görüntüle

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın Taşpınar’da kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Taşpınar 45, Selvilitepe 34, Yeşilırmak 33, Boğaz 32, Zafer Burnu, Doğancı 25 , Lefke , Taşkent 23, Beylerbeyi , Akdoğan 20 , Mağusa 19 , Girne 17 , Alevkayası, Pile, Balıkesir, Güzelyurt 16 , Karaoğlanoğlu, Ercan, Kozanköy 15 , Beyarmudu, Çamlıbel, Gönyeli 14 , Alsancak, Zümrütköy, Salamis 13 , Lapta 12 , Kalkanlı, Vadili, Türkeli 11 kilogram yağış aldı.

Yağış alan diğer yörelerde ise 2 ile 10 kilogram arasında yağış kaydedildi.