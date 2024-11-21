Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası’nda ikinci etap çalışmalarına başlandı.

İkinci etap çalışmaları kapsamında istinat duvarı inşa edilecek ve tribün yapımı gerçekleşecek.

Bununla İlgili Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin amcaoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası projemizin ilk etabında sentetik çim sahasının yapımını tamamladık. Şimdi ise projemizin ikinci etabına başlamış bulunuyoruz. Bu etapta, istinat duvarı inşa edilecek ve tribün yapımı hayata geçirilecektir. Durmak yok, yola devam!”