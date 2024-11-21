Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 2.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemleri belli oldu.

Program şöyle;

KIRMIZI GRUP

23 Kasım 2024, Cumartesi

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı GG Akova Vuda-NC Dörtyol (Serdar Gürpınar)

10.45 Balıkesir Stadı Düzova-UG Tuzlaspor (Serkan Özdenkçi)

10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-Aslanköy (Yusuf Atlar)

24 Kasım 2024, Pazar

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-Pile (Şahin Coşkun)

10.45 Geçitkale Stadı BT Güvercinlik-Kaplıca Karadeniz 61 (Serdar Gürpınar)

BEYAZ GRUP

23 Kasım 2024, Cumartesi

10.45 Lefkoşa Ortaköy Stadı Ortaköy-Girne H.Evi (İbrahim Katmer)

14.00 Doğancı Emek Stadı Denizli-Ozanköy (Cenk A.Özfuttu)

24 Kasım 2024, Pazar

10.45 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Ağırdağ Boğaz (Arif Malek)

10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-TE Dikmen Gücü (Halil Atlar)

10.45 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-B.Bağcıl (Mehmet V.Çelik)