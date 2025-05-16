Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü

Bade Basketbol: Batuhan (15), Kıyal ( , Emeka (17), Gideon (12), Bilal (2), Berk (2), Eric (15)

Gönyeli KoopBank: Kercem, Fuat (19), Halil (3), Hakan, Aykut (7), Refet, Doruk (17), BERKEM (17), Özer (3), Atilla (9)

Kılıf & Kılıf Erkekler Liginde Gönyeli KoopBank deplasmanda Base Basketbol’u 75-71 mağlup etti. Maç iki taraf da etkili girdi ilk periyot 16-16 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta daha iyi oynayan Gönyeli devreyi 33-28 önde bitirdi. İkinci yatıda ise çekişme son ana kadar devam etti.

İlk maçı 4 sayıyla kazanan Base’i bu kez Gönyeli KoopBank 75-71 yendi. Bade üçüncü yenilgisini alarak puanını 17 yaparken, Gönyeli KoopBank 7.maçını alarak puanını 16 yaptı. Maçta Gönyeli’den Fuat ve Base’den de Emeka öne çıkan isimler oldular.