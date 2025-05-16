Kıbrıs Türk futbolunun köklü kulüplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, 2024-2025 sezonunda elde ettiği Süper Lig’e yükselme, A2 Birinci Lig şampiyonluğu ve Ahmed Sami Topcan Kupası zaferini Lefkoşa’daki Grand Pasha Hotel’de düzenlediği gala gecesiyle kutladı.

Gecede, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve taraftarları bir araya gelirken, organizasyon sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, sezon boyunca elde edilen başarıların gururunu hep birlikte yaşadı.

Gecede konuşan Kulüp Başkanı Münür Özler, Süper Lig’e dönüşün yanı sıra altyapının kazandığı başarıların da büyük anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Bu sezon, Kaymaklı’nın özüne döndüğü bir sezon oldu. A takımımızın Süper Lig’e yükselmesi camiamız adına önemli bir dönüm noktasıyken, A2 takımımızın lig ve Ahmed Sami Topcan kupası şampiyonlukları bizlere ayrı bir gurur yaşattı. Bu başarıların altında büyük bir emek, birlik ve inanç yatıyor.”

Özler, gelecek sezon için hedeflerinin daha büyük olduğunu ve Kaymaklı ruhunun yeniden sahalara yansıtılacağını da vurguladı.

Gecede müzik eşliğinde keyifli anlar yaşanırken, yeşil-siyah renklere gönül verenler şampiyonlukları doyasıya kutladı.