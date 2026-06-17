Bonservisi Doğan Türk Birliği’nde bulunan başarılı futbolcu Hascan Paşa, transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuya çeşitli kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenilirken, Hascan Paşa’nın yeni sezon öncesinde kendisine ulaşan teklifleri masaya yatıracağı belirtildi.

Henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmazken, oyuncunun kariyeri açısından en uygun seçeneği belirlemek adına görüşmelerini sürdüreceği ifade ediliyor. Transfer döneminin hareketli isimlerinden biri olması beklenen Hascan Paşa’nın geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.