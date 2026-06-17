Kuzey Kıbrıs futbolunun tecrübeli kalecilerinden biri olan deneyimli file bekçisi, Mehmet Özeralp bu sezon da serbest transfer hakkını kullanmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Kozanköy forması giyen başarılı eldiven, devre arasında transfer olduğu Çetinkaya’da gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Özellikle sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu başarılı performansla takımının ligde kalma mücadelesine önemli katkı sağlayan tecrübeli kaleci, kritik karşılaşmalardaki kurtarışlarıyla Çetinkaya’nın ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.

İstikrarlı performansı ve tecrübesiyle dikkat çeken başarılı file bekçisinin, yeni sezonda serbest transfer hakkını kullanarak kariyerine Süper Lig’de devam etmeyi hedeflediği öğrenildi. Deneyimli eldivenin isminin önümüzdeki günlerde birçok Süper Lig kulübüyle anılması bekleniyor.