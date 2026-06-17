Süper Lig ekibi Cihangir GSK yeni sezon için teknik direktörlüğe Cemre Yıldızevi’i getirdi.

Cihangir’de önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda başkanı olacak olan Aytaç Karavezirler, Cemre Yıldızevi ile el sıkıştı.

Anlaşmayla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Cihangir Gençlik Spor Kulübü olarak, AKSA Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesinde teknik direktörlük görevi için genç ve başarılı çalıştırıcı Cemre Yıldızev ile anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulübümüzün yeni dönem yapılanması kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Sayın Cemre Yıldızev ile her konuda mutabakat sağlanmıştır. Futbola olan bakışı, çalışma disiplini ve gelişime açık vizyonuyla kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız hocamıza Cihangir ailesine hoş geldin diyoruz. Yeni sezon öncesinde teknik ekibimizin belirlenmesiyle birlikte kadro planlaması ve transfer çalışmalarına da başlanmıştır. Hedefimiz, Cihangir GSK’nın mücadele ettiği her kulvarda rekabetçi, mücadeleci ve camiamızı gururlandıracak bir takım oluşturmaktır. Cemre Yıldızev’e görevinde başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve hocamız adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz”