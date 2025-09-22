Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler:Turgay Misk, Hakan Gök, Furkan Türk

Yenicami: Süleyman, Görkem, Halil Uçar, Yasin(68.Dk Ali Üçtaş), Mehmetcan, Reşit(90.Dk Barış),Mehmet Çavuş(89.Dk Hasan Paşa),Bamba, Okorie, Jimmy, Hüseyin Arifoğlu(46.Dk Samet)

Gönyeli: Cenk, Ulaş, İsmail(46.Dk İbrahim Karadal), Jamiu, Hasan Sedatgil(80.Dk Mikail),Mustafa Hacı(57.Dk Arseven),Mehmet Akif(79.Dk Ömer), Ahmet Aksoy, Ege Uçar,Necati(90+1.Dk Dennis),Kane

Goller: 23.Dk Jimmy, 45+3. Dk Yasin (Yenicami)-18.Dk Necati, 28.Dk Kane,69.Dk Ege (Gönyeli)

Kırmızı kart: 90+6. Jamiu (Gönyeli)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de ilk haftanın kapanış maçında Yenicami, Gönyeli’yi konuk etti.

18.Dk : Gönyeli atağında Ege sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Necati çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi . Yenicami 0-1 Gönyeli

23.Dk : Yenicami’de kazanılan frikiği kullanan Mehmet Çavuş topu ceza alanına ortaladı. Bu topla buluşan Jimmy’nin vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 1-1 Gönyeli

28.Dk : Gönyeli atağında Ulaş sağdan topu cezq alanına ortaladı. Kaleci Süleyman bu topu almak için kalesini terk etti. Oluşan karambolde Kane topla buluştu ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 1-2 Gönyeli

45+3.Dk: Yenicami’de kazanılan frikiği kullanan Okorie’nin ortasında Yasin kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 2-2 Gönyeli

69.Dk: Gönyeli atağında Kane’nin pasında topla buluşan Ege ceza alanı dışından yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 2-3 Gönyeli

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma yenicami 2 – Gönyeli 3 şeklinde tamamlandı.