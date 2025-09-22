Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, federasyon temelinde çözüme varılması durumunda Avrupa Birliği içinde yer almayan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığının sona ereceğini kaydederek, "Türkiye ile aramızdaki bağları koparacaklar. Federasyon ile bize uygun gördükleri ortaklık değil azınlıktır” dedi.

Tatar, Girne Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, sadece seçim dönemi değil her zaman sokakta ve halkla iç içe olduğunu belirterek, “Sözümüz bir ve özümüz bir” dedi.

İki devletli çözüm BM kayıtlarına geçti

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle iki devletli çözüm siyaseti yürütüldüğüne BM, Rum tarafı ve garantör ülkelerin de yer aldığı gayrı resmi toplantılar yapıldığına işaret eden Tatar, ortak zeminin olmadığı, federasyon görüşmeleri yerine iki devletli çözüm konusunda atılan adımların BM kayıtlarına geçtiğini vurguladı.

Türk Devletler Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak katıldığını ve konuşma yaptığını anlatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantılarında federasyon defterinin kapandığı, iki devletli çözümün desteklendiği, ambargoların kaldırılması ve ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptığını kaydetti.

-"KKTC’nin zemini güçlenerek yükseldi"

KKTC’nin zemininin güçlenerek yükseldiğini dile getiren Tatar, alt yapı, üst yapı, yükseköğrenim, turizm, sağlık, ulaşım ve iletişim alanında yatırımların sürdüğünü vurguladı.

Yatırımların devamı için istikrarın önemine işaret eden Tatar, “Bu seçim devletin devamlılığı seçimidir. Federasyon temelinde çözüme varılması durumunda Avrupa Birliği içinde yer almayan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığı sona erecek. Türkiye ile aramızdaki bağları koparacaklar. Federasyon ile bize uygun gördükleri ortaklık değil azınlıktır” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın son günlerde federasyonu telaffuz etmekten kaçındığını söyleyen Tatar, Erhürman'ın başkanı olduğu partinin ise federasyon istediğini bu nedenle federasyondan vazgeçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’a yabancı ülkelerin askeri üsler kurduğunu, bu şekilde güvenlik sorunu yaratılarak adanın hedef haline getirildiğini dile getiren Tatar, Türk askerinin varlığın yıllarca denge unsuru olduğunu, barış, huzur ve güvenin teminatı olduğunu kaydetti.

Seçmenden oy almak için rakipler tarafından yalan söylendiğini belirten Tatar, “Türkiye kökenli vatandaşlara Avrupa Birliği vatandaşlığı verilecek diye vaat veriyorlar. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ne Mehmet Ali Talat ne de Mustafa Akıncı bunu başarabildi. İnsanların duyguları ile oynayıp oy almak istiyorlar” diye konuştu.