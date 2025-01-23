Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Hatice Ersözlü, Şerife Tıbık, Çağakan Kılıç

Çetinkaya: Aras (2), Yosn (29), Burak, Marcel (6). Dora, Savaş, Deniz, Joshua (4), Ray (17), Kaan

Gönyeli KoopBank: Kercem (3), Fuat (9), Halil (11), Hakan, James (9), Aykut (7), Refet (7), Doruk (22), Berkem (3), Enver, Tan, Atilla

İlk periyot: 20-17

İlk yarı: 36-33

Üçüncü periyot: 48-58

Diskalifiye: Kercem, Fuat, Doruk (Gönyeli), Joshua (Çetinkaya)

Basketbol Federasyonunun organize ettiği Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupasında Gönyeli KoopBank erkeklerde ilk finalist oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı finalde Çetinkay’ı 79-58 yenen Gönyeli KoopBank finale yükseldi. Maça iyi başlayan Çetinkaya ilk yarıda üstün oynayarak ilk periyotu 20-17 devreyi de 36-33 önde geçti. İkinci yarıda ise Gönyeli oyunda üstünlüğü ele alırken Doruk’un etkili oyunu dikkat çekti. Üçüncü periyotu 58-48 önde geçen Gönyeli maçı da 79-58 kazanarak finale çıktı. Maçın son anlarında yaşanan olayda Gönyeli’den Kercem, Fuat ve Doruk ile Çetinkaya’dan Joshua diskalifiye edildiler.