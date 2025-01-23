Asbuzu U16 Ligi’nde Çeyrek Final maçlarının tarihleri belirlendi. Buna göre çeyrek finalin ilk karşılaşmaları 31 Ocak’ta rövanş maçları ise 7 Şubat’ta oynanacak.
ASBUZU U16 LİGİ ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ
31 Ocak 2025, Cuma
14.30 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Çetinkaya
14.30 Gönyeli Stadı Gönyeli-Göçmenköy
14.30 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği
14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı TH Dumlupınar-1461 İskele Trabzonspor
ASBUZU U16 LİGİ ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ
7 Şubat 2025, Cuma
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-K.Kaymaklı
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Çetinkaya-Mağusa T.Gücü
14.00 Göçmenköy Stadı Göçmenköy-Gönyeli
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-TH Dumlupınar