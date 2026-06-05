Kökleri geçmişe, heyecanı geleceğe uzanan Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Karpaz bölgesinin bereketli topraklarında yetişen üzümün, kültürümüzün, emeğimizin ve birlik beraberliğimizin simgesi olan Mehmetçik Üzüm Festivali; bu yıl da birbirinden renkli etkinlikler, kültürel gösteriler, sportif faaliyetler ve unutulmaz anlarla halkımızı buluşturmaya hazırlanıyor.

Festival Organizasyon Komitesi ve ilgili ekipler, festivalin her yönüyle en güzel şekilde gerçekleşmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürmekte.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Mehmetçik’in köklü değerlerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğimiz festivalimizde, yine binlerce ziyaretçimizi bölgemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız.

Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük buluşmada yeniden bir araya gelmek için gün sayıyoruz.

Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali yakında sizlerle…

Halkımız için, geleceğimiz için Çalışıyoruz."