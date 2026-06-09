Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy merkezinde yapımı tamamlanan Atatürk Büstü ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından bölgedeki kahvehaneyi ziyaret eden Başkan Kırok, vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve görüşlerini dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kırok, “Halkımızın düşüncelerini dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek en büyük önceliğimizdir. Çatalköy-Esentepe’yi hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.