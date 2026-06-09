Gazimağusa Belediyesi’nin kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol güvenliğini artırmak ve daha konforlu bir trafik akışı sağlamak amacıyla yürüttüğü asfalt çalışmaları kapsamında 3. Etap Asfalt Yapım İşleri için mukavele imzalandı.

İhale Birimi personeli ve İhale Komisyonu üyelerinin özverili çalışmaları sonucunda başarıyla tamamlanan ihale sürecinin ardından, 3. Etap Asfalt Yapım İşleri ihalesini, halen devam eden 2. Etap Asfalt Yapım İşlerini de yürüten Güney İnşaat Ltd. kazandı.

Mukavele, bugün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Güney İnşaat Ltd. Direktörü Sertaç Uzun arasında imzalandı. İmza sırasında İhale Komisyonu Başkanı Belediye Meclis Üyesi Özkan Oza ile komisyon üyeleri Erhun Şahali ve Özgür Dedeoğlu da hazır bulundu.

İhale karar numarası 60/26 olan ve 5 Haziran 2026 tarihli karar doğrultusunda imzalanan mukavele kapsamında, 3. Etap Asfalt Yapım İşleri, tüm malzeme ve işçilik yükleniciye ait olmak üzere, belirlenen teknik şartname ve proje doğrultusunda tamamlanacak. Sözleşme bedeli 172 milyon 199 bin 355 TL + KDV olarak belirlenirken, işin süresi yer tesliminden itibaren 180 takvim günü olacak.

Gazimağusa Belediyesi’nin kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar, planlı bir şekilde etap etap ilerliyor.

Halen devam eden 2. Etap Asfalt Yapım Projesi kapsamında Mutluyaka, Tuzla, Karakol Mahallesi’ne bağlı Zabitler Petrol Bölgesi, Dumlupınar Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi ile Maraş Bölgesi’nde yer alan Harika Mahallesi, Piyale Paşa Mahallesi, Canbulat Mahallesi ve Zafer Mahallesi’nde asfalt döküm çalışmaları sürdürülüyor.

Devam eden çalışmalarla eş zamanlı olarak, kent genelinde yol altyapısını daha geniş bir alanda güçlendirecek 3. Etap Asfalt Yapım Projesi için de hazırlıklar süratle ilerliyor. Asfalt çalışmaları, kent genelindeki ihtiyaç öncelikleri, teknik değerlendirmeler ve uygulama takvimi doğrultusunda etaplar halinde yürütülüyor. Bu planlama kapsamında, 2. etapta belirlenen bölgelerde çalışmalar devam ederken, 3. etapla birlikte yeni güzergâh ve mahallelerin programa alınması ve yol altyapısında daha kapsamlı bir iyileştirme sağlanması hedefleniyor.

3. Etap Asfalt Yapım Projesi kapsamında Tuzla Bölgesi, Harika Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Lala Mustafa Paşa Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Çanakkale Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Baykal Mahallesi ve 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan 7 bölgede asfaltlama çalışması yapılması planlanıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ihaleyi yeniden Güney İnşaat Ltd.’nin kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, devam eden 2. etap çalışmaları sırasında kazanılan saha deneyiminin 3. etap sürecine de olumlu yansıyacağına inandığını belirtti.

Uluçay, Gazimağusa’da ulaşım altyapısını güçlendirmek için planlı ve etap etap ilerleyen bir çalışma anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, “Kentimizin farklı bölgelerinde yol kalitesini yükseltmek, güvenli ve konforlu ulaşımı desteklemek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak kalıcı yatırımları hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2. etapta devam eden çalışmaların ardından 3. etapla birlikte asfalt yatırımlarımızı daha geniş bir alana yayarak kent genelinde önemli bir iyileştirme sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Asfalt yapım çalışmalarımızı, ilgili teknik birimlerimizin kontrolünde, belirlenen iş programı doğrultusunda ve kent halkının yaşam kalitesini artırma hedefiyle sürdüreceğiz.