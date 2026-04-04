Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından çekilen, ülkede saygın bir yere gelen iş kadınlarından Narin Hulusioğlu'nun belgeseli dün gösterildi.

KÖDER'den verilen bilgiye göre, Narin Hulusioğlu'nun belgeseli KÖDER tarafından Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız projesi kapsamında hazırlandı.

KÖDER'in 29'uncu belgeselinde Narin Hulisoğlu, "üretimden gelen, aile işletmeciliği modelini uygulayarak yarattığı markayla ülkede saygın ve başarılı bir yere gelen" iş kadını olarak tanıtılıyor.

Etkinliğe CTP milletvekilleri Filiz Besim ve Fide Kürşat, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci de katıldı.

Belgesel, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda gösterildi. Gecede Gazeteci-Yazar Nezire Gürkan moderatörlüğünde Narin Hulusioğlu'nun arkadaşı Özlem Otur’un katılımıyla bir söyleşi de yapıldı. KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ile topluma ışık ve ilham kaynağı olduğu için Narin Hulusioğlu’na plaket takdim edildi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, gecede yaptığı konuşmada, “Azim ve tutkuyla çalışma, sürekli öğrenmeye açık olma ve yenilikçi düşünmenin kırsal üretim alanında vücut bulmuş hali olan, mücadeleci, güçlü, iradeli ve alçakgönüllü bir kadın profiline tamamıyla karşılık gelen Narin Hulusioğlu’nun belgeselini hazırlamaktan büyük bir keyif aldık." dedi.

Ekingen, Hulusioğlu'nun, İncirli köyünde sıfırdan başlayarak, ülkenin saygın markalarından birisini yaratan örnek bir girişimci olduğunu kaydetti.

Narin Hulusioğlu ise, her zaman yanında duran herkese, başta annesine teşekkür etti. Hulusioğlu, KÖDER’in kendisini önce kitaba koymasının sonra da belgeselini çekmesinin kendisi için gurur kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.