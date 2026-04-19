STAT: Gönyeli Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Emir Turalı, Hasan Baldan
GÖNYELİ: Ege Keleşzade, Ulaş Candanal (Dk.80 Rıdvan), Jamiu Arowolo, Kane Daman, Mert Turgut Zabit (Dk.62 Mehmet Akif), Mikail Sivri, İsmail Sarıkaya, Kahraman Dönmez, Hasan Sedatgil (Dk.46 Ege Uçar), Ahmet Eser Aksoy, Ömer Bayraktar
YENİBOĞAZİÇİ: Emre Nalbant, Ramadan Ağdaç, Ali Özay Çelik, Ertan Habeşoğlu, Mehmet Enes Ertem, Fevzi Gökova, Darius Dee Johnson, Mehmetali Tanyel Öztemiz, Berat Akalın, Osman Kemal Köseoğlu (Dk.63 Yunus), Mouhamed Mouctar Njoya (Dk.83 Ada)
GOL: Dk.88 Jamiu Arowolo (Gönyeli)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 27. Hafta maçında Gönyeli, Yeniboğaziçi’ni konuk etti.
Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli – Yeniboğaziçi maçını Fehim Dayı yönetti. Yeniboğaziçi maça daha iyi başlarken pozisyonları değerlendiremedi. Toparlanan Gönyeli de pozisyonlar üretirken, Kane Daman’ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince devre 0 – 0 sona erdi.
Hareketli geçen ikinci devrede 2 takım da pozisyonlar üretirken, Gönyeli’nin 1 topu direkten döndü. Son bölümde savunmadan ileriye çıkan Arowolo, 88’de attığı golle skoru belirledi. 1 – 0
