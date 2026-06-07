Doğan Türk Birliği’nde Olağan Genel Kurul toplantısı kulübün sosyal ve spor tesislerinde gerçekleştirildi. Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği’nde mali rapor ve faaliyet raporları üyeler tarafından onaylandı. Genel kurulda ayrıca mevcut yönetime de oy birliğiyle güvenoyu verildi.

Kulüpten yapılan açıklama ise şöyle;

“2026 Olağan Genel Kurul Toplantımız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul’da kulübümüzün mali raporu ve faaliyet raporları üyelerimizin bilgisine sunulmuş, yapılan değerlendirmelerin ardından oylamaya geçilmiştir. Gerçekleştirilen oylama sonucunda raporlar üyelerimizin oylarıyla kabul edilerek onaylanmıştır. Ayrıca yapılan seçim ve oylamalar neticesinde mevcut yönetim kuruluna üyelerimiz tarafından yeniden güvenoyu verilmiş olup, yönetimimiz görevine devam etme yetkisini almıştır. Genel Kurulumuza katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür eder, alınan kararların kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını dileriz.”