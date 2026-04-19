Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Rüya Sakallı

K. Kaymaklı: İdris Yekli, Quentin Debouto (Dk.90 Mehmet Öztürk), İbrahim Enes Doyduk, Derviş Yönlüer, Arda Sözcü, Deran Çöllo (Dk.69 Emre Nazik), Pape Marega, Arcan Erçelik, Alpay Yıldırımer, Nana K. Kumah (Dk.77 Boran), Turgut Kaan Çoban

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Ertan Bulut (Dk.63 Çağlar), Emir Dolu, Okan Göktürk (Dk.63 Abdullah Şengül), Ömer Albayrak (Dk.77 Mame Tall), Tugay Sezer, Salahi Aldağ (Dk.87 Mustafa), Abdullah Erol, Tony Ejike Obia, Ali Üçtaş, Yusuf Altıner

Goller: Dk.71 Pape Marega, Dk.85 Quentin Debouto (Küçük Kaymaklı)

AKSA Süper Lig’in 27. haftasında Play-out hattı dışında kalmak isteyen Küçük Kaymaklı, alt sıralardan yükselme mücadelesi veren Mesarya’yı konuk etti.

Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı, Mesarya’yı 2-0 mağlup etti. Pape Marega ve Quentin Debouto’nun golleriyle sonuca giden ev sahibi ekip, puanını 34’e yükselterek orta sıralarda son haftalar öncesi rahat nefes aldı. Mesarya ise 25 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Küçük Kaymaklı, Lefke deplasmanına gidecek. Mesarya ise Gönyeli’yi ağırlayacak.