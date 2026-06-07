Doğu Akdeniz Üniversitesi Voleybol erkek takımı, Üniversiteler arası Voleybol Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları için Antalya’ya gidiyor. Geçen yıl Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Süper Ligde mücadele eden Doğu Akdeniz Üniversitesi dördüncü olarak bu yıl Antalya’da gerçekleştirilecek olan Üniversiteler arası Voleybol Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

SERİ BAŞI

8-16 Haziran 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan Üniversiteler arası Voleybol Türkiye Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek Doğu Akdeniz Üniversitesi Voleybol erkek takımımız turnuvaya seri başı olarak katılıyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilecek olan Üniversiteler arası Voleybol Türkiye Şampiyonası final karşılaşmalarına yer alacan Doğu Akdeniz Üniversitesi Voleybol erkek takımımız dörtlü finale kalmayı hedefliyor. Üniversiteler arası Voleybol Türkiye Şampiyonası final karşılaşmalarına yer alacan Doğu Akdeniz Üniversitesi Voleybol erkek takımımızın kafilesinde 2 antrenör ve 14 sporcu yer alıyor.