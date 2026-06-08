İtalya’da düzenlenen CONIFA Avrupa Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan ve dün gece yurda dönen KKTC A Milli Futbol Takımı, bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret ederek şampiyonluk kupasını KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na teslim etti.

Kaptan Uğur Gök, futbolcular ve yöneticilerle birlikte federasyon binasına gelen kafile, Başkan Hasan Sertoğlu tarafından karşılandı. Şampiyonluk kupasını Uğur Gök’ün elinden alan Sertoğlu, yaptığı kısa konuşmada elde edilen başarının ülkede büyük yankı uyandırdığını belirterek teknik heyeti, futbolcuları ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Nazım Aktunç ise şampiyonluk hedefi doğrultusunda büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade ederek, elde edilen başarının sadece takım için değil tüm ülke için mutluluk kaynağı olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’na geçen KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CONIFA Avrupa Şampiyonluğu sürecinin değerlendirildiği toplantıda, organizasyon boyunca yaşananlar ve elde edilen tarihi başarı hakkında görüşler paylaşıldı.